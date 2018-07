Landeswarnzentrale Vorarlberg mit dem Excellence Award 2018 ausgezeichnet

Für das eigens mit den Einsatzorganisationen entwickelte Programm "Lage-Informations-System" (LIS) ist die Landeswarnzentrale Vorarlberg mit dem Excellence Award 2018 in der Kategorie "Public Safety & Security" in Österreich ausgezeichnet worden.

Gerade in Vorarlberg braucht es ein System, das auf die landschaftlichen Gegebenheiten angepasst und ausgelegt ist. “Die Anforderungen an ein organisationsübergreifendes und gemeinsames verteiltes Lage- und Informationssystem sind deshalb so hoch, weil wir in Vorarlberg eine landschaftliche Vielfalt mit Bergen, Tälern sowie Seen und Gewässern mit ihren ganz speziellen Gefahrenpotentialen durch Lawinen, Überschwemmungen und Muren vorfinden. Sowohl im ländlichen Raum als auch im städtischen Gebiet müssen die Hilfs- und Rettungsorganisationen reibungslos kommunizieren können”, erklärt der Sicherheitslandesrat.