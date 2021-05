Landesregierung fordert Pensionssplitting-Pflicht

Die VP-Grüne-Landtagsinitiative stellen einen Antrag für ein verpflichtendes Pensionssplitting in Österreich.

Frauen leisten in Vorarlberg nach wie vor vorrangig die Versorgungsarbeit in den Familien. Das betrifft die Erziehung der Kinder, aber auch die Pflege von Angehörigen. Wenn sie dem Arbeitsmarkt auf Grund dieser gesellschaftlich wertvollen Familienarbeit länger fernbleiben, hat dies auch negative Auswirkungen auf ihre Pensionsansprüche. "Unser Pensionssystem orientiert sich an Männerbiografien und benachteiligt dadurch Frauen", kritisiert Schoch.