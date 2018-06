Landesmeisterschaften im Pferdesport

Auf der Reitanlage der Familie Bösch im Rankweiler Reitweg findet am letzten Juni Wochenende, Samstag, 30. Juni und Sonntag 1. Juli ein Dressurturnier mit Vorarlberger Mannschaftsmeisterschaften statt.

Zum Dressurturnier wurden über 130 Pferde genannt. Die Prüfungen beginnen an beiden Tagen um 8.00 Uhr. Geritten wird von der Klasse lizenzfrei bis St. Georg. Das Highlight ist die Musikkür (Reiten im Takt der Musik), bei Flutlicht, am Samstagabend mit anschließender Reiterparty. An den zwei Turniertagen werden mehrere Teilbewerbe, für die Titelkämpfe in der Mannschaft, absolviert. Die Finalbewerbe werden am Sonntagnachmittag durchgeführt.