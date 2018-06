Landesliga: SK Brederis vs. SK Meiningen im Livestream

Ländle TV überträgt am Samstag den 16. Juni die entscheidende Partie in Sachen Aufstieg in die Vorarlberg Liga.

Gewinnt der SK Meiningen in Brederis so ist ihnen der Aufstieg in die Vorarlberg Liga nicht mehr zu nehmen. Doch auch der SK Brederis möchte das Derby für sich entscheiden, dem Nachbar die Aufstieg – Suppe versalzen. Für Spannung total ist also im Oberländer Nachbar Derby im Bresner Römer Stadion gesorgt.