Landesliga-Quartett im Cup schon ausgeschieden

Viele Überraschungen gab es in der ersten Runde vom 44. Uniqa VFV Cup

Schon in der ersten Runde vom 44. Uniqa VFV Cup gab es so manche Überraschungen. Mit Hatlerdorf, Frastanz, Hittisau und Kennelbach verabschiedeten sich schon vier Landesligaklubs aus dem Pokalbewerb. Die Dornbirner Truppe mit Trainer Gerald Krajic verlor beim Underdog Doren (1. LK) mit 3:4. Drei Treffer reichten der höher eingestuften Mannschaft nicht zum Weiterkommen. In seinem ersten Pflichtspiel als neuer Frastanz-Coach unterlagen die Walgauer mit Trainer Rade Plakalovic im Derby in Bürs mit 1:2. Im Wälderderby behielt Sulzberg auswärts in Hittisau mit Neotrainer Gert Zöhrer knapp die Oberhand. Dornbirn Amateure gewinnt die Sonntagsmatinee bei Ligakonkurrent Kennelbach dank dem Triplepack von Martin Brunold mit 3:2 und trifft im Stadtderby nun auf Dornbirner SV.