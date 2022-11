Landesfinanzreferenten-Konferenz: Das sind die Ergebnisse

Live ab 12:30 Uhr: Die Pressekonferenz zur Landesfinanzreferenten-Konferenz u.a. mit Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner.

Im Vorfeld der Landesfinanzreferenzkonferenz, die Donnerstag und Freitag in Wien stattfindet, forderten die SP-Finanzreferenten (also jene aus Wien. Kärnten und dem Burgenland) unter dem derzeitigen Vorsitz des Wiener Finanzstadtrats Peter Hanke (SPÖ) eine klare Ansage vom Bund. Die Ergebnisse der Konferenz in dieser und anderen Fragen werden am Freitag ab 12:30 Uhr in einer Pressekonferenz präsentiert, unter anderem mit Hanke und Vorarlbergs Landeshautmann Markus Wallner. VOL.AT überträgt den Stream.