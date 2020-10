Landesbudget 2021 mit 250 Millionen Euro Defizit

Im Vorarlberger Landesbudget 2021 verursacht die Pandemie ein Defizit von rund 250 Mio. Euro.

Die Corona-Krise trifft das Land Vorarlberg hart: Im Landesbudget 2021 verursacht die Pandemie laut den Regierungspartnern ÖVP und Grüne aufgrund von Einnahmenverlusten und Mehrausgaben zur Pandemie-Bekämpfung ein Defizit von rund 250 Mio. Euro. Zum einen werden einnahmeseitig rund 110 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr fehlen, zum anderen werde man investieren müssen, um die Folgen der Pandemie abzufedern, informierten die Klubs nach der Diskussion des Entwurfs.

"Ernüchterndes Bild"

Die Pandemie hinterlasse im ganzen Budget Spuren. Im Finanzierungsvorschlag belaufe sich der Nettofinanzierungssaldo auf 249,8 Mio. Euro. Zum einen fehlten die Steuereinnahmen, zum anderen müssten zur direkten Pandemie-Bekämpfung, zur Ankurbelung der Wirtschaft und Sicherung von Arbeitsplätzen Mehrausgaben budgetiert werden, zeichnete ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück ein "ernüchterndes Bild". Grünen-Klubobmann Daniel Zadra sah im Budget für 2021 einen "Spagat zwischen Sparmaßnahmen und gezielten Investitionen". Niemand mache gerne Schulden, doch in der jetzigen Situation wären gut gemeinte Sparmaßnahmen das Gegenteil von gut. "Es ist nicht die Zeit für ein Sparbudget, wir müssen uns mit Investitionen in die Zukunft aus der Krise rausfinanzieren", so Zadra. Die Klubs der beiden Regierungspartner segneten den von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vorgelegten Entwurf am Mittwoch einstimmig ab.

Investitionen

Investieren will Vorarlberg 2021 vor allem bei Infrastruktur, Beschäftigung, Kinderbetreuung, im öffentlichen Verkehr und bei der Bildung. Laut Frühstück liegen die Investitionen in die Infrastruktur mit rund 102 Mio. Euro rund 31 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Hier seien etwa die neue Rheinbrücke zwischen Hard und Fußach zu nennen, die nächstes Jahr mit Kosten von 25,4 Mio. Euro zu Buche schlage, ebenso die Erweiterung der Fachhochschule Vorarlberg mit 6,5 Mio. Euro oder der Zubau der Landesberufsschule Dornbirn mit 5,9 Mio. Euro. Zusätzlich wolle man massiv in Bildung investieren. "In der Kinderbetreuung sind acht Millionen zusätzlich vorgesehen, in der Jugendbeschäftigung drei Millionen", so Frühstück. Man könne es sich nicht leisten, in diesem Bereich nichts zu tun. Laut Zadra stehen für Beschäftigung rund 30 Prozent mehr Mittel zur Verfügung, rund 13 Mio. Euro gesamt. 46 Mio. Euro, 22 Prozent mehr, sollen in Öffis und Schienenverkehr fließen.

Erholung wohl erst 2022

Etwas Licht am Ende des Tunnels, sprich eine Erholung der Erträge, sahen die Klubchefs der Regierungspartner erst wieder für Mitte 2022 - bei positiver Wirtschaftsentwicklung. Aufgrund der nachhaltigen Finanzpolitik in den vergangenen Budgets stehe man aber auf soliden Beinen und nicht mit dem Rücken zur Wand, so Frühstück. Die geplanten strukturellen Einsparungen in allen Bereichen hinterließen schon erste Spuren: "So konnte der Sozialfonds dermaßen stabilisiert werden, dass der geringe Abgang von 0,1 Prozent aus den eigenen Fonds-Rücklagen finanziert werden kann", sagte der Klubchef.

Der Schuldenstand des Landes belief sich per 31. Dezember 2019 auf knapp 111 Mio. Euro. Die Landesregierung ersuchte bereits Anfang Oktober in einem Antrag an den Landtag um die Ermächtigung zur Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 150 Mio. Euro zur Finanzierung und Abfederung der Krise. Bis zum 31. August gab das Land 18,8 Mio. Euro für direkte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und zur Unterstützung von Wirtschaft und Privaten aus.