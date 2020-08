Landesbibliothek wird schrittweise modernisiert

Die Vorarlberger Landesregierung stimmte der Vergabe von Aufträgen in Höhe von insgesamt rund einer Million Euro zu.

Für die Anfang September anlaufenden Umbau- und Adaptierungsmaßnahmen zur Modernisierung der Vorarlberger Landesbibliothek hat die Landesregierung kürzlich Aufträge im Wert von rund einer Million Euro vergeben, berichten Landeshauptmann Markus Wallner und Hochbaureferent Landesrat Marco Tittler. In Summe werden knapp 3,3 Millionen Euro investiert. „Von der baulichen Erneuerung profitieren alle Seiten – Mitarbeitende ebenso wie die vielen Nutzerinnen und Nutzer“, freut sich Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink als zuständige Referentin im Bereich Wissenschaft und Weiterbildung.

Im Zuge einer langfristigen Umorganisation der Vorarlberger Landesbibliothek werden erste Maßnahmen getroffen. Das Haus soll sich zur Stadt hin öffnen, das Babenwohl-Schlösschen wird wieder freigestellt, der Innenhof soll der Anlieferung und den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden. Der Haupteingang erfolgt von Nordwesten her über eine Freitreppe, die mittig auf den Konventbau (Mitteltrakt) führt. Das Erdgeschoss dient der Orientierung und Verteilung der Besucherinnen und Besucher, das Untergeschoss der internen Bewegung und Verschiebung von Medien.

Verbesserte Arbeitsplatzsituation und Servicequalität

Hochbaulandesrat Marco Tittler unterstreicht die Bedeutung der Bibliothek und ihres Gebäudes: „Die Landesbibliothek ist in einem der geschichtsträchtigsten Gebäude im Eigentum des Landes situiert. Mit den anstehenden Investitionen wollen wir die Zugänglichkeit und Attraktivität der Bibliothek für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger weiter erhöhen und zugleich das baukulturelle Ensemble stärken. Verbessern wird sich auch die Raumakustik in den geschichtsträchtigen Gemäuern“. Um das besondere bauliche Kulturerbe zu erhalten, wird das Denkmalamt in sämtliche Arbeitsschritte eingebunden, informiert Projektleiter Martin Lackinger von der Hochbauabteilung des Landes: „Zusätzlich werden insbesondere die erforderlichen Grabungsarbeiten auch archäologisch begleitet“.