Landesbibliothek lädt zu Bücherflohmarkt

Bücher günstig erwerben bei Kaffee und Kuchen am Samstag, 3. Juni 2023. ©Vorarlberger Landesbibliothek

"Wir räumen aus, Sie räumen ab": Unter diesem Motto lädt die Vorarlberger Landesbibliothek am Samstag, den 3. Juni 2023, ab 9 Uhr zum großen Bücherflohmarkt in den Kuppelsaal.

Zwischen 9 und 17 Uhr können hier wahre Schätze zum Schnäppchenpreis ab 1 Euro erstanden werden. Zu finden sind hier Bücher, Ansichtskarten, DVDs, CDs und vieles mehr aus allen erdenklichen Wissensgebieten ebenso wie eine breite Auswahl an Medien mit Vorarlberg-Bezug.

Ab 16 Uhr "All You Can Read"

Zusätzliche Rabatte werden im Rahmen von zwei Sonderaktionen gewährt: Von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr gibt es eine Happy Hour mit fünf Büchern zum Vorzugspreis von 10 Euro, ab 16.00 Uhr heißt es „All You Can Read“: Für 10 Euro so viele Bücher wie man/frau tragen kann. Bei schönem Wetter findet zudem ein Buntpapierworkshop auf dem Vorplatz statt.

Vom Verfall bedrohte Bücher retten

Für das leibliche Wohl sorgt das Flohmarkt-Café mit Getränken, Kaffee und Kuchen. Der Erlös des Flohmarktes kommt zur Gänze der Rettung vom Verfall bedrohter Bücher der Landesbibliothek zu Gute. Weitere Informationen sind online unter https://vlb.vorarlberg.at/buecherflohmarkt-2023 abrufbar.