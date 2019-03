Landesbeamter für Alkounfall bestraft

6000 Euro Geldstrafe: Bei Zusammenstoß wurden drei ­Mitfahrer im entgegenkommenden Auto gefährdet.

Obwohl er mit 1,74 Promille alkoholisiert war, fuhr der Landesbeamte nach den gerichtlichen Feststellungen am 6. September 2017 mit seinem Auto. Auf der Bödelestraße in Dornbirn geriet sein Pkw in Fahrtrichtung Schwarzenberg auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte das Fahrzeug seitlich gegen einen entgegenkommenden Pkw.