Land Vorarlberg wird 2024 seine Liquiditätsreserven aufbrauchen

Die Vorarlberger Landesregierung plant das Budget 2024 ohne Haushaltsdefizit.

Schwierige Rahmenbedingungen, steigende Ausgaben

Im Ergebnis- bzw. Finanzierungsvoranschlag sind für 2024 Aufwendungen von 2,46 Mrd. bzw. 2,58 Mrd. Euro vorgesehen, das sind um etwa 250 Mio. Euro mehr als in diesem Jahr. Der Schuldenstand des Landes beläuft sich aktuell auf 450,9 Mio. Euro und soll 2024 möglichst nicht ansteigen. Man werde dazu die Liquiditätsreserve aufbrauchen, die sich das Land über eine Darlehensaufnahme im Jahr 2021 sicherte. Standen Ende 2022 noch 196,7 Mio. Euro als Liquiditätsreserve zur Verfügung, so werden es Ende 2023 wahrscheinlich noch etwa 156 Mio. Euro sein. Dieses Geld könnte 2024 zur Gänze benötigt werden. Wallner sagte, man präferiere diesen Weg gegenüber einer neuerlichen Verschuldung, und begründete seine Haltung mit der aktuellen Zinssituation. Aktuellen Stellungnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge "gehen wir davon aus, dass die Zinsen 2024 wieder runtergehen", so der Landeshauptmann.

Investitionen in Bildung, Soziales und Gesundheit

Die Rahmenbedingungen zur Erstellung eines Budgets seien momentan "äußerst schwierig" für alle Gebietskörperschaften, sagte Wallner und verwies auf die Konflikte in der Ukraine und Nahost. Ebenso sprach er die "weiter zu hohe" Inflation oder auch "hohe Lohnabschlüsse" an, die die öffentlichen Budgets stark belasteten. Alleine in den Landeskrankenanstalten wird der Brutto-Personalaufwand von 337,37 Mio. auf 382,03 Mio. Euro ansteigen, beim Verwaltungspersonal von 155,52 Mio. auf 171,64 Mio. Euro. Wallner kündigte an, den Lohnabschluss für die Bundesbediensteten abwarten zu wollen, ehe die entsprechende Entscheidung in Vorarlberg fallen werde - diese könne wie in der Vergangenheit von der Lösung im Bund abweichen. Im Budget 2024 war eine Lohnsteigerung von 5 Prozent eingepreist. Froh zeigte sich der Landeshauptmann darüber, dass über den neu verhandelten Finanzausgleich ab 2024 95 Mio. Euro jährlich an zusätzlichem Geld nach Vorarlberg fließen werden. Dieses Geld werde man dringend benötigen, so Wallner.