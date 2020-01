Land Vorarlberg will mehr Frauen in Gemeindepolitik bringen

Bregenz - Vor den Gemeindewahlen im Frühjahr bemühen sich Landesregierung und Frauennetzwerk Vorarlberg, Frauen zu mehr Engagement in der Gemeindepolitik zu bewegen.

Frauenanteil unter 25 Prozent

In den 100 Jahren, seit Frauen in Österreich das Wahlrecht erhalten haben, habe sich viel getan, sagte Wiesflecker bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. So besteht die neu angelobte Bundesregierung zu gut 50 Prozent aus Frauen, der Vorarlberger Landtag seit den Wahlen im Herbst zu 41 Prozent. Erstmals gibt es in Vorarlberg eine Landeshauptmann-Stellvertreterin. Dennoch könne von gleicher Vertretung beider Geschlechter noch keine Rede sein: In den Vorarlberger Gemeindevertretungen betrage der Frauenanteil - trotz kontinuierlicher Zunahme über die Jahre - gerade einmal knapp 24 Prozent. Dabei wäre gerade dort die Mitsprache beider Geschlechter gefragt, so Wiesflecker, denn in den Gemeinden werde das unmittelbare Lebensumfeld ganz direkt gestaltet.