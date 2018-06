Land Vorarlberg unterstützt wasserbauliche Projekte mit 1,9 Mio. Euro

Mit mehr als 1,9 Millionen Euro fördert die Landesregierung die Umsetzung von vier weiteren wasserbaulichen Projekten in Vorarlberg, informieren Landeshauptmann Markus Wallner und Wasserreferent Landesrat Christian Gantner.

Das Investitionsvolumen für die Maßnahmen in den Gemeinden Nenzing, Tschagguns, Lustenau und Raggal beläuft sich in Summe auf rund 6,34 Millionen Euro. “Eine funktionierende Wasserver- und Abwasserentsorgung erfordert kontinuierliche Investitionen, die Land und Gemeinden nur gemeinsam stemmen können”, betonen Wallner und Gantner.

“Wirtschaftlicher Impuls” “Eine leistungsfähige Wasserinfrastruktur ist entscheidend, wenn wir über die hohe Lebensqualität in unseren Gemeinden sprechen”, betont der Landeshauptmann. Das Land trete deshalb beim Erhalt und Ausbau der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen als starker und verlässlicher Partner in Erscheinung. “Solche Investitionen in die Lebensraumqualität setzen auch immer einen bedeutenden wirtschaftlichen Impuls. Es werden Arbeitsplätze vor Ort gesichert und die Wertschöpfung bleibt in der Region”, führt Wallner aus.

In Sachen Siedlungswasserbau zeige sich, wozu der langjährige Schulterschluss zwischen Land und Gemeinden fähig sei, ergänzt Gantner. “Der Betrieb, Erhalt und Ausbau der gut entwickelten Infrastruktur stellt eine permanente Herausforderung dar, die sich nur gemeinsam bewältigen lässt”, ist der Landesrat überzeugt.

Weitere Projekte in vier Gemeinden Am kostspieligsten ist das Projekt, das in Nenzing realisiert wird. Über 2,3 Millionen Euro werden in die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage in den Siedlungsgebieten Gurtis und Rungeletsch investiert. Die zugesagte Landesunterstützung beläuft sich auf mehr als 620.000 Euro. Um rund zwei Millionen Euro wird auch in der Gemeinde Tschagguns die Wasserversorgungsanlage saniert und erweitert. Von Landesseite sind für das Projekt mehr als 710.000 Euro in Aussicht gestellt worden.

Kosten in Höhe von über 1,35 Millionen Euro fallen für ein Ausbauprojekt in Lustenau an. Vorgesehen ist, eine neue Verbundleitung zu errichten und das Wasserleitungsnetz in der Schützengartenstraße auf den neuesten Stand zu bringen. Weiters soll der Transformator im Wasserwerk erneuert werden. Die Landesförderung beläuft sich auf über 360.000 Euro. Um 600.000 Euro wird in der Gemeinde Raggal ein Kanalkataster für das Gemeindegebiet erstellt und die Hausanschlüsse erfasst. Die Landesförderung liegt bei 210.000 Euro.