Land Vorarlberg unterstützt Lehrlinge mit Fluchthintergrund mit 67.800 Euro

Vorarlberg legt weiterhin großen Wert auf die Fachkräfteausbildung, betont Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser. Dabei muss ein spezielles Augenmerk auf die unterrichtlichen Bedürfnisse der Lehrlinge mit Fluchthintergrund, speziell im Bereich der Sprachförderung, gelegt werden, erläutert Weiterbildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink. Die Landesregierung hat deshalb vor kurzem bis zu 67.800 Euro Unterstützung für den Förderunterricht von Flüchtlingen an Berufsschulen freigegeben.

“Es ist von allergrößter Bedeutung, dass wir Menschen, die aus Kriegs- und Krisengebieten geflohen sind und nun hier in Vorarlberg leben, durch Aus- und Weiterbildung neue Perspektiven öffnen”, ist Landesstatthalter Rüdisser überzeugt. Im Schuljahr 2017/2018 haben insgesamt 91 Lehrlinge mit Fluchthintergrund die Berufsschule besucht. An zwei Landesberufsschulen (LBS Bregenz 3 und LBS Feldkirch) wurde als Pilot Förder- und Stützunterricht für die betroffenen Lehrlinge durchgeführt und das mit großem Erfolg. “Die unterrichtenden Lehrpersonen gaben die Rückmeldung, dass sich die Teilnehmenden vor allem in sprachlichen Deutschkenntnissen stark verbessern konnten. In weiteren Bereichen, wie Schreiben, Rechnen wurden ebenfalls Fortschritte erzielt. Zudem konnten die heimischen Kultur sowie Politik nähergebracht werden”, so Schöbi-Fink.