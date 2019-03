Land Vorarlberg unterstützt die Aktion "Saubere Umwelt braucht dich"

Wer zum Wandern, Laufen oder Nordic Walking draußen unterwegs ist, möchte dabei auch eine schöne, saubere Landschaft genießen.

Achtlos weggeworfener Müll und Unrat am Wegesrand trübt den Naturgenuss empfindlich. Deshalb unterstützt die Landesinitiative Vorarlberg >>bewegt die Aktion “Saubere Umwelt braucht dich”, die vom Umweltverband in Zusammenarbeit mit den Vorarlberger Gemeinden auch in diesem Frühling wieder organisiert wird. Spezielle Umweltaktionstage finden am 30. März und 27. April statt.