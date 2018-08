Land Vorarlberg investiert 900.000 Euro in die Wasserversorgung

Über 892.000 Euro für den Ausbau der Wasserversorgungsanlagen in St. Gerold und Klösterle zugesichert.

In den Gemeinden Klösterle und St. Gerold werden zur Verbesserung der Wasserinfrastruktur zwei Projekte realisiert. Die voraussichtlichen Investitionskosten wurden mit über 2,8 Millionen Euro veranschlagt. Kürzlich hat die Landesregierung dafür mehr als 892.000 Euro an Förderung zugesichert.

Die Projekte

In der Gemeinde Klösterle wird im Zuge von Sanierungen bzw. Erneuerungen des Wasserversorgungsnetzes in den Bereichen Wilden, Danöfen und der Siedlung Kraftwerk Spullersee die Wasserversorgungsanlage ausgebaut. Zusätzlich wird im Gebiet des Wildentobeltunnels eine Verbindungsleitung vom Hochbehälter Danöfen bis zur Kraftwerksiedlung errichtet sowie der Hochbehälter II in Danöfen saniert. Das Projekt ist mit 2,6 Millionen Euro an Gesamtkosten veranschlagt und wird von Landesseite mit gesamt 825.000 Euro unterstützt.