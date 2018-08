Land Vorarlberg fördert 100 Stromspeicher für Photovoltaikanlagen

Bregenz – Mit einer Förderung für Stromspeicher will das Land Vorarlberg die Entwicklung von Speichertechnologien unterstützen.

Die erste bundesweite Speicherförderung im März 2018 war ein wesentlicher Schritt in die saubere Stromzukunft. Die sechs Millionen Euro Bundesförderung waren rasch vergeben. Bei der Förderaktion bekamen rund 100 Anlagen aus Vorarlberg einen Zuschlag, der Rest steht seither auf der Warteliste der OeMAG. “Jetzt wollen wir bis zu 100 zusätzliche Projekte in Vorarlberg fördern und damit die Zahl geförderter Speicher aus der Bundesförderung verdoppeln”, so Landesrat Gantner zum Ziel der nunmehrigen Förderaktion.