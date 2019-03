Land Vorarlberg bewertet Investition in Volksschulen

Für Landeshauptmann Markus Wallner und Landesschulrätin Barabara Schöbi-Fink (beide ÖVP) ist nach der Evaluierung des Volksschulpakets klar: Die INvestitionen in die Volksschulen zahlt sich aus.

Seit 2013 setzt das Land Vorarlberg ein Finanzpaket von jährlich ca. drei Millionen Euro um, das den Volksschulen mehr Spielraum in der pädagogischen Gestaltung und administrative Entlastung ermöglicht.

Eine umfassende Evaluierung dieser Maßnahme kommt zu positiven Ergebnissen. Die zusätzlichen Ressourcen werden in vielfältiger Weise eingesetzt. Die deutlichen Verbesserungen, beispielsweise bei der Bildungsstandard-Überprüfung der 4. Klasse Volksschule in Mathematik, verweisen auf eine erfolgreiche Förderarbeit der Schulen, sagten Landeshauptmann Markus Wallner und Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink bei der Vorstellung der Ergebnisse am Montag, 11. März, im Landhaus.