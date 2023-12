Land verlängert Photovoltaik-Förderungen

Land stimmt Förderrichtlinien für den Ausbau der Photovoltaik in Vorarlberg zu

Energieautonomie+ 2030: Vorarlberg setzt auf Sonnenkraft

Das Land Vorarlberg hat in der Strategie Energieautonomie+ 2030 das Ziel verankert, den Ausbau der Photovoltaik in Vorarlberg zu verdreifachen. Zur Erreichung dieser Zielsetzung hat die Landesregierung den Förderrichtlinien „Photovoltaikanlagen auf versiegelten Flächen“, „Photovoltaikanlagen auf Landwirtschaftsgebäuden“ sowie „Gebäudeeignungschecks für Photovoltaik“ zugestimmt. Die drei Richtlinien treten am 1. Jänner 2024 in Kraft und gelten vorerst befristet für ein Jahr. „Der Ausbau der Stromerzeugung aus Photovoltaik ist ein zentraler Grundbaustein zur Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele des Landes“, so die Landesräte Christian Gantner und Daniel Zadra.