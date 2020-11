Land unterstützt Jugendpark Mellau mit 85.000 Euro

In Vorarlberg treiben Land und Gemeinden den Ausbau von kind- und jugendgerechten Spiel- und Freiräumen kontinuierlich voran.

Vielzahl erfolgreicher Projekte

Auf Basis des 2009 in Kraft getretenen Spielraumgesetzes haben bis heute insgesamt 66 Vorarlberger Gemeinden Spiel- und Freiraumkonzepte für ihr Ortsgebiet erarbeitet. Eine Vielzahl von Projekten sind erfolgreich umgesetzt worden. Kinder und Jugendliche werden in die Planung der neuen Spielräume aktiv eingebunden. Neben der Schaffung bzw. Gestaltung von erforderlichen Spielplätzen in Wohngebieten wird auch dem Erhalt von Spiel- und Bewegungsräumen für Kinder in der freien Natur, etwa an leicht zugänglichen Uferabschnitten an Bächen und Seen, im Wald oder auf Spiel- und Lagerwiesen Augenmerk geschenkt. Von Seiten des Landes sind die Investitionen in Spiel- und Freiräume bis heute mit rund 7,6 Millionen Euro gefördert. Darin eingerechnet sind auch die bewilligten Mittel aus dem Vorarlberger Strukturfonds.