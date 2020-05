Land und Gemeinden schnüren eigenes Hilfspaket

Das Land Vorarlberg und die Vorarlberger Kommunen schnüren angesichts der Coronakrise zusätzlich zur Bundesunterstützung ein eigenes Hilfspaket. Das haben am Mittwoch Landeshauptmann Markus Wallner und die Vizepräsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbands, Andrea Kaufmann (beide ÖVP), in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Einnahmenausfälle der Gemeinden sollen abgefedert werden.

Bereits beschlossen wurde von Wallner und Kaufmann eine Soforthilfe für den Bereich der Kinderbetreuung. Entfallene Elternbeiträge werden nicht nur - wie schon festgelegt - bei privaten Einrichtungen ausgeglichen, sondern auch bei öffentlichen, und zwar im Verhältnis 60:40 (Land:Gemeinden). Das Land steuert dazu 1,7 Mio. Euro bei, der Betrag für die Gemeinden beläuft sich auf 1,1 Mio. Euro. In den Sommermonaten werde von einem erhöhten Bedarf an Kinderbetreuung auszugehen sein, deshalb übernehme das Land in den Monaten Juli und August 80 anstatt wie üblich 60 Prozent der Personalkosten. Dafür werde man etwa 1,3 Mio. Euro ausgeben, so Wallner.