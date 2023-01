Land und AMS Vorarlberg investieren 51 Millionen Euro in Arbeitsmarkt

Land und AMS in Vorarlberg investieren 2023 insgesamt rund 51 Mio. Euro in Arbeitsmarktmaßnahmen. Besonderes Augenmerk gilt auch heuer der Förderung junger Beschäftigungsloser, Langzeitarbeitsloser und der Ausbildung Geringqualifizierter - auch als Strategie gegen den Personalmangel.

Eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und AMS-Geschäftsführer Bernhard Bereuter am Dienstag im Pressefoyer nach der Regierungssitzung.

7,7 Mio. Euro für 785 junge Arbeitslose

Ziel: Arbeitslosenzahl unter 10.000 halten

Die derzeitigen Prognosen deuteten auf ein "gewisses Wachstum" und eine stabile Situation am Arbeitsmarkt hin, sagte Wallner. Als "ehrgeiziges Ziel" für 2023 gab er aus, die Arbeitslosenzahl in Vorarlberg dauerhaft unter 10.000 zu halten. Ein wichtiger Faktor bleibe weiterhin die Fachkräftefrage: "Darauf gibt es aus meiner Sicht drei richtige Antworten - qualifizieren, qualifizieren und nochmals qualifizieren." Eine möglichst geringe Jugendarbeitslosigkeit sei auch ausgesprochen wichtig für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, erklärte Wallner mit Verweis auf die jüngsten Krawallnächte in Deutschland.