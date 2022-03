Land trauert um Alt-Landesrat Fredy Mayer

Wenige Tage vor seinem 86. Geburtstag ist Alt-Landesrat Alfred „Fredy“ Mayer verstorben.

Politische Verdienste

Fredy Mayer, 1936 in Bregenz geboren, begann seine politische Laufbahn in Bludenz und war dort Kulturstadtrat, ehe er 1974 in die Vorarlberger Landesregierung einzog. Bis 1993 war er ressortzuständig für Soziales und Gesundheit, bis 1984 auch für Umweltschutz und danach für Sport. "In seiner 18jährigen Regierungstätigkeit hat er für Vorarlberg neue Modelle entwickelt, die später von anderen Ländern und vom Bund übernommen worden sind – unter anderem das europaweit einzigartige Modell des Pflegezuschusses", erinnert Wallner. Als weitere Meilensteine in Mayers Amtszeit nennt er die Schaffung eines professionellen Managements für die Vorarlberger Landeskrankenhäuser, die Einführung des ersten österreichischen Familienzuschusses, den Vertrag Vorarlbergs mit der Weltgesundheitsorganisation WHO, die Pionierarbeit im Bereich der Sozial- und Vorsorgemedizin oder die Entwicklung eines ersten Vorarlberger Geriatriekonzeptes.