Land sagt 322.000 Euro für Spielplatz-Projekte zu

Bei der Gestaltung von kindergerechten und naturnahen Spiel- und Freiräumen steht das Land den Gemeinden partnerschaftlich zur Seite.

Aktuelle Beispiele sind vier Spielplatz-Projekte in Bregenz, Dornbirn und Lustenau, für die das Land Vorarlberg Förderungen in Höhe von insgesamt rund 322.000 Euro zugesagt hat, informiert Raumplanungsreferent Landesrat Marco Tittler.

"Zentrales Anliegen"

„Es ist ein zentrales Anliegen des Landes, unseren Lebensraum so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche Spielgelegenheiten sowie Bewegungs- und Freiräume in Wohnungsnähe vorfinden, die sie in ihrer Entwicklung optimal unterstützen“, erklärt Tittler die Absicht der Investitionen.

Umfassende Sanierung in Bregenz

In Bregenz wird der in die Jahre gekommene Spielplatz Schachen im Stadtteil Vorkloster entsprechend den Ergebnissen eines Bürgerbeteiligungsprozesses umfassend saniert. Geplant ist ein Bereich, der mit Sand- und Wasserspiel, einem Kletterfelsen sowie einem Balancierparcours in erster Linie (Klein)Kinder anspricht. Zusätzlich entsteht ein Bereich, der durch einen Kletterturm, eine Nest- und Riesenschaukel sowie durch diverse Sitz- und Verweilangebote eine generationsübergreifende Begegnung fördert. Die bestehende Calisthenicsanlage soll eingefasst und durch eine Tischtennisplatte, ein Trampolin, eine Slackline sowie einen Trinkbrunnen ergänzt werden, sodass ein attraktives Angebot für ältere Kinder, Jugendliche und Fitnessbegeisterte entsteht. Der Tschutterplatz sowie die Graffitiwand bleiben erhalten.

"Ausreichend Platz"

Gerade in Stadtteilen und Quartieren, in denen die letzten Jahre viel Wohnungsbau stattgefunden hat – wie in der Umgebung des Spielplatzes Schachen – sind hochwertige öffentliche Spielräume wichtig. „Kindern und Jugendlichen muss ausreichend Platz zur Verfügung gestellt werden und die Freiräume müssen attraktiv gestaltet sein“, betont der Landesrat. Der Spielplatz Schachen sei für die spiel- und freiräumliche Versorgung im Stadtteil Vorkloster von großer Bedeutung. Ihn zeichnen seine Weitläufigkeit und sein Baumbestand aus.

Spielplatz-Projekte in Dornbirn und Lustenau

Der öffentliche Spielplatz Vordere Achmühle an der Dornbirner Ach soll umfassend aufgewertet werden – die Bevölkerung wurde in diesbezügliche Planung aktiv miteinbezogen. Die bestehenden Spiel- und Verweilangebote werden gezielt ergänzt, sodass alle Altersgruppen attraktive Angebote vorfinden. Der Müllerbach, der aktuell unter dem Spielplatz verläuft, wird künftig in Form von Wasser- und Sandflächen erlebbar sein. Über dem Spielplatz entsteht ein beleuchteter Fußweg zum Juchenweg. Ein unmittelbar beim Spielplatz gelegener Stiegenabgang zur Dornbirner Ach wurde bereits errichtet.

Qualität steigern

Der öffentliche Spielplatz Augarten in Lustenau soll zusammen mit einer Platzgestaltung sowie einer Verkehrsberuhigung auf der angrenzenden Rheinstraße die Qualität des öffentlichen Raums rund um den im nordwestlichen Gemeindegebebiet gelegenen Kindergarten Augarten deutlich steigern. Dazu sollen ein Sand- und Materialspielbereich, Spielgeräte – wie Rutschen, Klettertürme, Nest- und Doppelschaukeln – aber auch überdachte Sitzgelegenheiten und ein Brunnen errichtet werden.

Neuer Spielplatz