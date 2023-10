Land präsentiert neues Wohnpaket: "Wohnen 550" soll leistbare Starterwohnungen bringen

Das Land Vorarlberg stellte am Montag ein umfassendes Wohnpaket vor, um den Wohnungsmarkt zu stabilisieren und leistbaren Wohnraum zu schaffen. Mit 12 Kernpunkten, darunter ein Sonderwohnbauprogramm und ein neues Mietkaufmodell.

Das Sonderwohnbauprogramm "Wohnen 550"

Ein Highlight des Wohnpakets ist das Sonderwohnbauprogramm “Wohnen 550”. Gemeinsam mit der Vogewosi sollen einheitliche Zweizimmerwohnungen mit einer Fläche von 50 Quadratmetern geschaffen werden. Für eine monatliche Miete von 550 Euro werden diese Wohnungen eine Mindestinfrastruktur bieten. Die Wohnungen werden in drei unterschiedlichen Blockgrößen, von 14 bis 30 Einheiten pro Gebäude, realisiert.

Reaktionen und Aufruf an die Gemeinden

Landesrat Daniel Zadra appellierte an die Gemeinden, das Angebot von "Wohnen 550" anzunehmen und anzufordern. Er sieht in dem Programm eine Möglichkeit, den Druck vom lokalen Wohnungsmarkt zu nehmen. Des Weiteren erkennt Landesrat Marco Tittler eine Chance für junge Menschen, in den zehn Jahren im Rahmen des Programms Ersparnisse für eine zukünftige Wohnung anzusammeln.