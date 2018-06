Land gleicht den VKW-Sparstift auch heuer aus

Als Strom langsam günstiger wurde, bekam Vorarlbergs Energielieferant Illwerke VKW ein kleines Problem.

Im Jahr 2016 wurde deshalb ein sogenanntes Effizienzprogramm ins Leben gerufen, also ein Sparprogramm. Die Sponsorings wurden fast durch die Bank um ein Viertel gekürzt, was auch den Spitzensport traf. Von einer Million Euro für den Spitzensport im Land kürzten die VKW rund 250.000. Doch das Land sprang ein und ersetzte dieses Geld. So wurde aus Sponsorgeld eine Landesförderung. Im Februar beschloss die Landesregierung, diese Förderung auch 2018 auszuzahlen. Über die Hälfte davon geht an die Fußballvereine Altach und Lustenau.