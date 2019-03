Land beteiligt sich an Studie über alternde Atomkraftwerke

Die Allianz der Regionen für Atomaustieg hat die Erstellung einer Studie zur Risikoberuteilung von Laufzeitverlängerungen alter Atomkraftwerke in Auftrag gegeben. Das Land Vorarlberg hat sich an den Kosten beteiligt.

Ziel der Studie ist es, eine Bestandsaufnahme von Problemen im Zusammenhang mit der Laufzeitverlängerung alternder Reaktoren in Europa vorzunehmen. Davon ausgehend sollen inbesondere Empfehlungen für eine Erhöhung der Sicherheit im Zusammenhang mit Laufzeitverlängerungen abgeleitet werden. Am Freitag wurde ein erster Zwischenbericht in Brüssel präsentiert.