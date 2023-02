Lamparter nach Springen zurück - Rehrl, Fritz liegen besser

Der Weltcupführende Johannes Lamparter hat bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften im Kombinationsbewerb von der Normalschanze nach dem Springen nur noch sehr geringe Medaillenchancen. Den Tiroler brachte ein 93,5-m-Sprung nur auf Rang 17. Sein Rückstand vor dem 10-km-Langlauf (15.30 Uhr) auf ein von Jarl Magnus Riiber (NOR) und Ryota Yamamoto (JPN) gebildetes Führungsduo (je 103,5 m) beträgt 1:35 Min. Besser sieht es für Franz-Josef Rehrl und Martin Fritz aus.

"Es war nicht der Sprung, den ich mir erhofft habe", analysierte der 21-jährige Großschanzenweltmeister von 2021. "Ich habe mir ein bisschen schwer getan im Training und jetzt im Wettkampf war dazu noch der schlechteste Sprung. Es wird ein anstrengendes Rennen, es sind doch einige schnelle Läufer um mich herum. All in - vielleicht ist etwas möglich, vielleicht nicht. Ich glaube aber schon, dass es ein bisschen zu viel Rückstand ist, was ich jetzt habe." Er werde relativ viel riskieren. Es brauche aber einen perfekten Tag, um noch nach vor (in die Medaillenränge) zu kommen.