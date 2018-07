Lammer und Kühne die besten jungen Turner

Die Turnerschaft Mäder veranstaltete in der Koblacher Mittelschulturnhalle die erstmals ausgetragenen „Vorarlberger Sparkassen-Turn10-Meisterschaften“.

Mit dabei waren 352 Turnerinnen und Turner aus 16 Vereinen. Siegerin in der AK 14 Oberstufe wurde Elisa Lammer von der TS Göfis, in der AK 18 Oberstufe der Turner gewann Matthias Kühne von der TS Bregenz Stadt.

Für 2019 steht der ausrichtende Verein des Landesjugendturnfestes bereits fest: die Turnerschaft Bludenz wird nächstes Jahr Vorarlbergs größte Nachwuchs-Sportveranstaltung ausführen, während sich die anderen Turnvereine auf die exakt in einem Jahr stattfindenden Welt-Gymnaestrada konzentrieren werden. So war auch bei der Preisverteilung in Koblach das Maskottchen der Weltgymnaestrada mit dabei und überreichte Medaillen an die Sieger. Alle Informationen und Fotos: www.vts.at und https://www.ts-maeder.at