Lambrusco sprudelte aus Wasserleitung - Kein Wunder

Was für manche wie ein Traum klingt, wurde in der italienischen Gemeinde Castelvetro di Modena für ein paar Stunden Wirklichkeit.

Statt Wasser ist in einem italienischen Ort Wein aus den Leitungen gesprudelt. Ein technischer Defekt beim Abfüllen spülte Lambrusco von einer lokalen Kellerei in einige Häuser von Castelvetro di Modena in der Emilia-Romagna.