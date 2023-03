Lamas, Hunde, Esel, Katzen: Tierischer Spaziergang in Nizza

Ein Tierspaziergang am Meer in Nizza? Was für eine großartige Idee! Am Sonntag, dem 26. März 2023, fand der zweite Marsch der Tiere statt und brachte Tierliebhaber und ihre geliebten Haustiere zusammen.

Von Hunden und Katzen bis hin zu Kaninchen und Lamas waren alle Arten von Tieren willkommen. Der Marsch wurde von Henry-Jean Servat, dem gewählten Vertreter von "Nice for Animal Welfare", organisiert und hatte als Patinnen die beiden Prinzessinnen Maria Carolina und Maria Chiara de Bourbon des Deux-Sicilies.

Spaziergang für Mensch und Haustier

Der Marsch startete um 10 Uhr morgens von Rauba-Capeù und führte bis zum Negresco, wo sich die Teilnehmer des Spaziergangs am Meer erfreuen konnten. Es war eine großartige Gelegenheit für Tierliebhaber, ihre Haustiere mitzunehmen und gemeinsam die frische Seeluft zu genießen.

Lamas, Hunde, Esel, Katzen: Tierischer Spaziergang













© AFP

Der Marsch der Tiere wurde zum zweiten Mal organisiert, um das Bewusstsein für den Schutz von Tieren und deren Wohlbefinden zu erhöhen. Es ist wichtig zu betonen, dass alle Tiere in der Gruppe freundlich und sicher zusammenleben konnten.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

Die Veranstaltung zeigte auch die Schönheit von Nizza und seiner atemberaubenden Promenade. Es ist ein perfekter Ort, um einen Spaziergang mit Ihren Haustieren zu machen und die Aussicht auf das Meer zu genießen.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

Bewusstsein für Tierschutz erhöhen

Insgesamt war der Tierspaziergang am Meer in Nizza eine wunderbare Gelegenheit, um Tierliebhaber zusammenzubringen und das Bewusstsein für den Schutz von Tieren zu erhöhen. Es ist zu hoffen, dass weitere solche Veranstaltungen in der Zukunft stattfinden werden, um die Verbindung zwischen Mensch und Tier zu stärken und unsere wunderbaren Freunde zu feiern.