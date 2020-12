"Lama" – letzter Flug nach 45 Jahren

Den letzten Flug der "Lama" in Diensten der Wucher Helicopter GmbH absolvierte Chefpilot Stefan Ganahl gemeinsam mit seinem Vorgänger Hans Bösch.

Pilot vom Bundesheer abgeworben

Was noch fehlte war ein geeigneter Pilot, den Hans Wucher in der Person von Hans Bösch fand. Der damals junge Oberleutnant war der erste Hubschrauberpilot in Vorarlberg, er flog beim Bundesheer auf dem Flugmuster Alouette III. Hans Wucher machte Bösch ein verlockendes Angebot und schon am 14. Mai 1975 überstellte Bösch die erste „Lama“ von Marseille nach Vorarlberg. Sie war vorerst in einem Lagerschuppen in der Nähe des Flugplatzes in Hohenems untergebracht. Erst später wurde der Hangar am jetzigen Stammsitz in Ludesch gebaut.