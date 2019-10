Laimer und Sabitzer schießen Leipzig zum Sieg

RB Leipzig feierte im CL-Heimspiel gegen St. Petersburg nach 0:1-Pausenrückstand einen 2:1-Erfolg. Die Treffer erzielten Österreichs Nationalspieler Laimer und Sabitzer.

Zum Auftakt des heutigen Champions League Abend empfing Red Bull Leipzig mit Konrad Laimer und Marcel Sabitzer in der Startaufstellung Zenit St. Petersburg. Nach einem guten Beginn mit einem Laimer-Lattenschuss konnten die Hausherren aber nicht wirklich gefährliche Chancen kreieren. Auf der anderen Seite stellte Rakitskiy per Weitschuss in der 26. Minute auf 0:1. Da Leipzig bis zur Pause nicht mehr zulegen konnte, ging es mit dem Rückstand in die Pause.

In der zweiten Halbzeit agierten die Leipziger dann von Beginn weg aggressiver und kamen nach einem schönen Spielzug über Sabitzer durch Laimer zum 1:1-Ausgleich. Zehn Minuten später war es Sabitzer selbst, der per schönem Außenrist-Schuss nach einem Eckball auf 2:1 stellt. In weiterer Folge hatten die Hausherren das Spiel großteils gut unter Kontrolle und verpassten durch Chuna in der 83. Minute die endgültige Entscheidung. Am Ende reichte es aber für den verdienten und wichtigen Heimsieg.