Lässt die Trockenheit die Milchpreise steigen?

Die Hitze wirkt sich negativ auf das Futterangebot - sprich das Wachstum von Gras - aus. Steigen nun die Milchpreise?

Müssen Konsumenten zukünftig für Milch tiefer in die Tasche greifen? Durch die Hitze ist das Wachstum des Grases gehemmt – auf vielen Wiesen bilden sich bereits Risse und große braune Flecken. Besserung ist in den nächsten Tagen nicht in Sicht. Heißt: Es könnte bedeutend weniger Gras beziehungsweise Heu geerntet werden. Fehlendes Heu, welches eingekauft werden müsste. Könnte sich dies nachteilig auf den Milchpreis auswirken? Walter Vögel, seines Zeichens stellvertretender Vorstand der Abteilung Landwirtschaft, bestätigt in der Pressekonferenz vom Dienstag, dass es vor allem im Süden Vorarlbergs zu Ernteeinbußen kommt. Mit bis zu 40 Prozent Ernteeinbußen sie hier zu rechnen. Steigen nun die Milchpreise? “Die Milchpreise steigen dann an, wenn es weniger Kühe gibt und die Nachfrage gleich bleibt – und keine Substitution, beispielsweise von Neuseeland, stattfindet”.