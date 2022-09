Längster Aufenthalt im All: Kosmonaut Poljakow ist tot

Der ehemalige Kosmonaut Waleri Poljakow ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Das teilte die russische Weltraumorganisation Roskosmos am Montag mit. Poljakow hielt den Rekord für den längsten Aufenthalt im Weltall, 437 Tage. Eine Todesursache wurde in der Mitteilung nicht genannt.

Erde 7000 Mal umrundet

Poljakow war am 8. Januar 1994 gemeinsam mit zwei anderen zur sowjetischen Raumstation Mir gestartet. Bevor er am 22. März 1995 zurückkehrte, umkreiste er an Bord der Mir die Erde mehr als 7000 Mal. Von 1988 bis 1989 war er schon einmal 288 Tage lang auf einer Weltraummission.