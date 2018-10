Ländlepunkte jetzt einlösen: So funktioniert's!

So kannst Du von deinen gesammelten Ländlepunkten profitieren: Gegen Sachpreise eintauschen oder bei exklusiven Gewinnspielen mitmachen.

VOL.AT-Leser werden für ihre Treue belohnt und können mit ihren Ländlepunkten bei exklusiven Gewinnspielen mitmachen. Einfach auf VOL.AT den Ländlepunkt am rechten Rand der gelben oberen Spalte anklicken und sich anmelden beziehungsweise registrieren. Denn nur so kannst du einerseits an exklusiven Gewinnspiel teilnehmen und andererseits von deinen Ländlepunkten profitieren, die sich später gegen Sachpreise, Konzerttickets, Rabattgutscheine und vieles mehr eintauschen lassen. Es gibt unter anderem Tagestickets zum “Bouldern & Klettern”, Gutscheine für das Kuschelhotel Gams in Bezau, trendige VOL.AT-Tassen, Regenschirme oder auch Eintrittskarten für ein Match des SC Austria Lustenau.