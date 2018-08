Ländlepunkte: Jetzt auch am Laptop und PC sammeln!

Ab sofort kannst du auf VOL.AT auch am Desktop Ländlepunkte sammeln, die sich später gegen coole Preise eintauschen lassen.

So funktioniert’s! Einfach auf VOL.AT den Ländlepunkt am rechten Rand der gelben oberen Spalte anklicken und sich anmelden beziehungsweise registrieren. Denn nur so kannst du einerseits am Gewinnspiel teilnehmen und andererseits von deinen Ländlepunkten profitieren, die sich später gegen Sachpreise, Konzerttickets, Rabattgutscheine und vieles mehr eintauschen lassen.