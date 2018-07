ländleanzeiger.at Nachtflohmarkt: Tolle Stimmung in Schruns!

Am vergangenen Freitag gastierte der ländleanzeiger.at Nachtflohmarkt bereits zum 2. Mal im wunderschönen Schruns im Montafon. Der Kirchplatz verwandelte sich in ein wahres Eldorado für Verkäufer und Schnäppchenjäger – trotz schlechtem Wetter herrschte zauberhaftes Marktflair und ausgelassene Stimmung.

„Wir freuen uns, über einen weiteren erfolgreichen ländleanzeiger.at Nachtflohmarkt und sind vom Standort Schruns begeistert. Hier werden in schönster Montafoner Alpen-Kulisse einmalige Lieblingsstücke angeboten“, so Claudia Nessler von Russmedia Digital. “Unser Tipp an alle, die nicht dabei waren: Auf ländleanzeiger.at gibt’s das ganze Jahr Flohmarktstimmung. Einfach stöbern und dort unter mehr als 60.000 Kleinanzeigen tolle Artikel entdecken.“

Auch das soziale Engagement kam nicht zu kurz. So war es am ländleanzeiger.at Stand möglich via Flyer Gebote für die Auktion der schicken ländleanzeiger.at Liegestühle abzugeben. Ausgewertet wurden diese um 20:00 Uhr – die Freude der Höchstbietenden, die sich teilweise noch vor Ort befanden, war riesig. Tipp: Auf den Nachtflohmärkten in Dornbirn und Götzis warten jeweils 10 weitere Liegen auf neue Besitzer. Die Einnahmen der Versteigerungen gehen übrigens zu gleichen Teilen an die Hilfsorganisationen Rettet das Kind Vorarlberg, Netz für Kinder und das Tierheim Vorarlberg.