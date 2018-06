ländleanzeiger.at: Nachtflohmärkte in Schruns, Dornbirn und Götzis warten!

Anbieter und Schnäppchenjäger dürfen sich freuen, denn die beliebte Vorarlberger Kleinanzeigenplattform ist im Sommer 2018 mit drei Nachtflohmärkten in Vorarlberg unterwegs. Wer dabei sein möchte, kann sich jetzt einen Stand sichern und sich per Newsletter die neuesten Infos holen.

Von 17:00 – 22:00 bzw. 16:00 – 21:00 Uhr können Besucher nach Herzenslust auf den Nachtflohmärkten stöbern. Ein großes Angeboten an Second-Hand-Schätzen wartet. Kleidung, Bücher, Spielsachen, Kunst-, Hobbyartikel und vieles mehr gibt es an den zahlreichen Ständen zu entdecken – ein Eldorado für Schnäppchenjäger. Vorbeikommen und zuschlagen!

Wer mitmachen möchte, kann sich schon jetzt anmelden – für den ersten Nachtflohmarkt am 20. Juli in Schruns werden Stände bereits vergeben. All jene, die sich für die Teilnahme an den Märkten in Dornbirn und Götzis interessieren, können sich zum Newsletter anmelden und sich über die aktuellsten Infos freuen: auch zum Anmeldestart der nächsten Nachtflohmärkte.