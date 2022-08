Ländle-Wetter: Am Freitag kommt's noch dicke

Heute kollabiert die Hitze-Welle: Am Nachmittag geht es los mit Regen und Abkühlung.

Bald kann Vorarlberg aufatmen. Die große Hitze ist vorerst vorbei. Am Freitagnachmittag werden erste, teils kräftige Schauer erwartet, bevor es dann abends fast im ganzen Land regnet. Für Besucher des Szene-Festivals gilt also: Gummistiefel raus!

Wetterbesserung am Samstagnachmittag

Im Bereich einer schwachen Front ist die Luftmasse am Samstag feucht und labil. Am Vormittag dominieren überwiegen noch die Wolken und zeitweise regnet es. Auch Blitz und Donner können noch dabei sein. In der zweiten Tageshälfte ziehen die Schauer allmählich nach Osten ab, vom Bodensee bis ins Rheintal überwiegen schon die trockenen Phasen und die Sonne setzt sich durch.