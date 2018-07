Ländle TV jetzt auch auf A1 TV empfangbar

Schwarzach - Seit Juli ist Ländle TV für aktuell 13.000 Vorarlberger Haushalte auf allen HD-fähigen A1 TV Anschlüssen verfügbar.

Über 300.000 A1 TV Haushalte österreichweit, davon 13.000 in Vorarlberg haben nun die Möglichkeit das ganze Sendeprogramm von Ländle TV in HD zu genießen. Des Weiteren werden auch alle LIVE TV-Übertragungen von Ländle TV auf A1 TV zu sehen sein.

„Diese Kooperation ist ein weiterer Weg in Richtung Vollabdeckung, sowohl in Vorarlberg als auch in Österreich“, freut sich Ländle TV Geschäftsführer Günter Oberscheider. Auch für A1 TV ist diese Kooperation ein Gewinn. „Wir freuen uns sehr, mit Ländle TV unseren Vorarlberger A1 TV Kunden regionale Inhalte aus vielen interessanten Themengebieten präsentieren zu können“, so Christian Schubert, Leiter A1 Residential Marketing. Ländle TV ist ab sofort im TV Paket „A1 TV Plus“ zu empfangen.