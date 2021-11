Ländle-Teams mit erfolgreichem Samstag

Bregenz Handball bleibt nach ungefährdetem Heimsieg Tabellenführer der HLA Meisterliga. Auch der HC Hard fährt einen klaren Erfolg ein.

Souveräner Spitzenreiter

Als Tabellenführer empfing Bregenz Handball in der zehnten Runde der HLA Meisterliga die HSG Bärnbach/Köflach.

In Halbzeit zwei musste dann auch Rückraumspieler Hutecek das Parkett verlassen, nachdem er den überragenden Bregenzer Keeper Ralf Patrick Häusle bei einem Siebenmeter voll im Gesicht getroffen hatte.

Die Gastgeber setzten sich in weiterer Folge immer weiter ab, jeder Feldspieler im Kader kam zu seiner Einsatzzeit und auch das Fehlen von wichtigen Stützen wie Ante Esegovic oder Goran Aleksic fiel am heutigen Abend nicht ins Gewicht. Am Ende durfte auch der langjährige Torhüter des zweiten Bregenzer Herrenteams - Gerhard Nagele - zwischen die Pfosten und auch er durfte sich gleich über eine Parade freuen.