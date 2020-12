Ländle-Startup: Mit Regenschirmen zum Erfolg

Schirmmacher verzeichnet 2020 trotz Corona-Krise zweistelliges Umsatzwachstum.

Seit 2019 bedruckt "Schirmmacher" Regenschirme, Sonnenschirme und Zelte im deutschsprachigen Raum. Als digitaler Vorreiter in der Branche profitiert das Unternehmen mit Eigentümer Christian Ströhle insbesondere in den vergangenen Monaten. Eine Umsatzsteigerung von mehr als 30 Prozent gegenüber 2019 zeichnet sich für das laufende Jahr ab.

Digitale Erfolgsstory

Deutliches Umsatzplus trotz Corona-Krise

Der Umsatz von Schirmmacher belief sich 2019 auf eine Million Euro. Das Unternehmen verzeichnet im Bestellzeitraum Jänner bis November 2020 eine Umsatzsteigerung von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Für die EU-Ratspräsidentschaft haben wir heuer 2.500 Stockschirme „Made in EU“ bedruckt. Und auch andere namhafte Kunden wie etwa Beiersdorf nehmen unseren Service gerne in Anspruch.“ Derzeit liegt die Exportquote von Schirmmacher bei 75% – Ziel für 2021 ist es laut Ströhle den Online-Vertrieb weiter auszubauen.

Gelernte Tradition neu gedacht

Dass Christian Ströhle das Geschäft mit den Schirmen bereits in die Wiege gelegt wurde, verrät der Blick auf seine Familiengeschichte. Bereits in den 1950er Jahren gründete der Großvater eine Schirmfabrik und belieferte Fachgeschäfte und Kaufhäuser in ganz Österreich mit Schirmen aus Vorarlberg. Ströhle selbst sammelte in den vergangenen Jahren intensive Erfahrungen – gemeinsam mit Schwester Conny leitete er bis 2019 in dritter Generation das Traditionshaus Ströhle GmbH für Taschen und Reisekoffer. Die Idee, mit dem Schirm-Geschäft eigenständig zu werden, erklärt der Werbeschirm-Experte wie folgt: „Mit Schirmmacher ist es uns gelungen, das Geschäftsmodell hinter einem sehr traditionellen Produkt neu zu erfinden. Die Digitalisierung eröffnet uns zahlreiche neue Dienstleistungs- und Vertriebswege. Unsere Webseite ist längst unser wichtigster Vertriebskanal – über 90 Prozent aller Neukunden finden uns im Internet.“