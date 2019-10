Ländle: Schnuppen fallen aus dem Sternbild "Drache"

In den kommenden Nächten (7.-10. Oktober) können Sie mit etwas Glück Sternschnuppen über Vorarlberg beobachten!

Im Gegensatz zu anderen Meteorschauern seien die Draconiden bereits kurz nach dem Sonnenuntergang gut sichtbar, so "timeanddate.de", da sich der Radiant, also der Punkt, aus dessen Richtung die Schnuppen zu kommen scheinen, bereits recht hoch am Himmel befindet.