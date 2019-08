Ländle-ÖVP äußert sich zur Casino-Affäre

Der Vorarlberger VP-Klubobmann Roland Frühstück stellt der FPÖ-Spitze und auch der Landes-FPÖ die Rute ins Fenster. Sie sollen sich klarer von Strache und Gudenus distanzieren, die schon zum zweiten Mal binnen weniger Monate in einen Skandal verwickelt sind.

"Sollten sich in diesem Zusammenhang die Verdachtsmomente gegen die beiden ehemaligen freiheitlichen Spitzenpolitiker Strache und Gudenus erhärten, dann erwarte ich mir von der FPÖ Spitze – auch von den Herrn Bitschi, Allgäuer und Egger in Vorarlberg – deutlichere Worte der Distanzierung, als ich sie bis dato vernommen habe", so Frühstück in einer Aussendung vom Mittwoch.