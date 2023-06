Ländle-Klimaschützerin gezielt von Oldtimer erfasst

Aussage gegen Aussage, aber dann ...

Geldstrafe und Schmerzensgeld

Das Strafverfahren gegen den Täter wurde mit einer Geldstrafe von rund 600 Euro und einer Rüge der Richterin abgeschlossen. Der geständige Mann zahlte rund 300 Euro Schmerzensgeld. Die Richterin betonte, dass der Autofahrer sich nicht den gesellschaftlichen Standards entsprechend verhalten hat. Sie warnte ihn eindringlich davor, in Zukunft in ähnlichen Situationen Selbstjustiz zu üben. Das Strafverfahren wurde mit Diversion eingestellt.

"Eines Rechtsstaates unwürdig"

Marina Hagen-Canaval zeigt sich entsetzt von der milden Strafe: "Der Mann ist mit voller Absicht in mich hineingefahren und hat mich verletzt. 600 Euro Strafe für vorsätzliches Überfahren ist eines Rechtsstaates unwürdig", verdeutlicht die Aktivistin. "Ich bekomme für einen friedlichen Protest zum Schutz unserer Lebensgrundlagen, bei dem keine Personen verletzt werden, sogar 1000 Euro Verwaltungsstrafe. Es scheint, als wird hier mit zweierlei Maß gemessen." Hagen-Canaval kündigte zivilrechtliche Schritte gegen den Mann an.

Extinction Rebellion fordert Umdenken

Extinction Rebellion Österreich verurteilt den Vorfall aufs Schärfste und fordert von der Regierung und der Gesellschaft ein Umdenken im Umgang mit Protestaktionen. "Es darf nicht sein, dass friedliche Demonstrantinnen derartige Gewalt erfahren müssen oder vom Staat kriminalisiert werden, wie zuletzt in Deutschland bei der Letzten Generation", so die Aktivisten in einer aktuellen Aussendung. "Wir fordern die Regierung auf, endlich wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Dann erledigt sich das auch mit den störenden Protesten", ergänzte ein Sprecher.