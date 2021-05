Ländle-Hotelier zur Öffnung: Erleichterung, Hoffnung und das Warten auf Gäste

Endlich ist es so weit: Hotels dürfen wieder öffnen. René Madlener vom Hotel Hohes Licht in Damüls über die Öffnung, Vorbereitungen und Hoffnungen.

"Das ist ja wie eine Erlösung, dass wir jetzt aufmachen dürfen", meint René Madlener, Betreiber des Hotel Hohes Licht in Damüls und stellvertretender Fachgruppenobmann der Wirtschaftskammer. Die Zeit dazwischen habe man genutzt, um den Betrieb auf Vordermann zu bringen, so Madlener. Die letzten Arbeiten laufen noch. Die Zeit habe er aber auch für die Familie genutzt. Nun ist er froh, wieder öffnen zu dürfen. Mit der relativ kurzen Vorlaufzeit vor der Öffnung sei es sehr herausfordernd gewesen, so Madlener gegenüber VOL.AT.