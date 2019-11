Ländle: Günter Bischof erhält Wissenschaftspreis

Der Historiker Günter Bischof bekam am Montag den mit 10.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis des Landes Vorarlberg überreicht.

Das ist der Hauptpreisträger

Günter Bischof wurde 1953 in Mellau geboren und schloss 1982 das Studium in Englisch und Geschichte an der Universität Innsbruck mit dem Mag. phil. ab.

Zusätzliche Masterstudien konnte er an der Universität von New Orleans und an der Harvard Universität in den USA abschließen. In Harvard promovierte er 1989 mit einer Dissertation zu Österreich in der internationalen Politik 1940-1950. Anschließend blieb er in den USA und unterrichtet seit 1989, zunächst als Assistenzprofessor und seit 1999 als Professor, Geschichte an der Universität New Orleans.