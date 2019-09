Ländle-Grüne fordern Grundsicherung für Kinder

Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker spricht sich für eine Weiterentwicklung des Sozialsystems aus. Kinderarmut soll dadurch reduziert werden. In Vorarlberg sind rund 10.000 Kinder und Jugendlichen gefährdet in die Armut abzurutschen.

Geld- und Sachleistungen

Das Grüne Modell der Kindergrundsicherung sieht einen Mix aus Geld- und Sachleistungen vor. „Jedes Kind erhält finanzielle Unterstützung in der Höhe von monatlich 240 Euro. Je nach Einkommen der Eltern wird dieser Garantiebetrag bis zum Existenzminimum ergänzt“, erläutert Wiesflecker.

Darüber hinaus fordern die Grünen als Sachleistungen Investitionen in Zugang zu Bildung von Anfang an, mehr Ganztagsklassen sowie gesundes Essen in Betreuungseinrichtungen.