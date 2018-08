Ländle-Duo Reiter/Baldauf und Oberhauser siegen zum Auftakt

Das Vorarlberger Duo Jakob Reiter und Simon Baldauf sowie Hausherrin Anna Oberhauser mit Partnerin Eva Pfeffer stehen bei der 29. Wolfurttrophy sensationell in der 2. Hauptrunde.

Die Raiffeisen Wolfurttrophy im Rahmen der Austrian Beach Volleyball Tour PRO zeigte sich bereits am 1. Tag von ihrer besten Seite: Trotz Regenwetters am Vormittag kamen knapp 1.000 Besucher in die Beacharena an der Arch um Top-Beachvolleyball der nationalen Elite und internationalen Top-Teams sowohl bei Damen als auch Herren zu sehen.